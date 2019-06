MSC krijgt oude bekende El Mansouri al na één seizoen terug

SPELERSCARROUSEL HTC haalt kwartet nieuwe spelers, Kisjes en Maat komen van SV Zwolle

3 juni HTC heeft komend seizoen in de derde klasse de beschikking over in ieder geval vier aanwinsten. Van SV Zwolle komen Patrick Maat en Angelo Kisjes. Nick Donker en Elroy de Jong worden na de zomer ook een Tuinder.