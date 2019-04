MSC krijgt weer een tik te verwerken

HOOFDKLASSEVoor MSC-Amslod blijft de situatie in de gevarenzone van de hoofdklasse penibel. Op bezoek bij Purmersteijn gaan de Meppelers in de slotfase zuur onderuit: 2-1. ,,Ongelooflijk, niet nodig”, vindt trainer Berry Zandink.

De start is overduidelijk voor de thuisploeg. Via Daniel Schermer komt Purmersteijn al vlot op voorsprong. ,,Ons oude euvel komt hier naar boven”, aldus Zandink., ,,We krijgen weer een snelle tegengoal.” Na de vroege treffer herpakt MSC zich, waarna het via verdediger Stef Beute op gelijke hoogte komt. Purmersteijn voetbalt makkelijker en beter, maar toch is het gelijk.

Zandink: ,,Na rust kregen beide ploegen kansjes. Purmersteijn speelde niet zo dominant als voor rust. We krijgen in de tweede helft echt wel kansen, maar scoren doen we niet.” Vlak voor tijd wordt het verschil gemaakt. ,,Zij hebben rappe buitenspelers. Na een actie langs de achterlijn wordt de bal voorgezet, waarna Stef Beute de bal raakt en ‘m in eigen doel werkt.”

,,We hadden onszelf hier een grote dienst kunnen bewijzen, zelfs met een punt. We wachten nu echt op de punten, die we hard nodig hebben. We zitten nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen.”

Maandag speelt MSC weer in Noord-Holland, in Hoorn tegen Hollandia.