MSC loopt in laatste twintig minuten over Hollandia heen: 4-0

HOOFDKLASSE Alcides haalt punt weg bij Purmer­steijn

19:00 Alcides kan met een redelijk goed gevoel het vrije voetbalweekend in. Zondag werd in Purmerend met 0-0 gelijkgespeeld tegen Purmersteijn. Door dit resultaat staat Alcides samen met drie andere clubs op een verdienstelijke zevende plaats in de hoofdklasse.