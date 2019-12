MSC moeizaam verder in Protos Weering zaalvoetbaltoernooi

FC Meppel sneuvelde als ‘nummer drie’ door duidelijke nederlagen tegen Alcides (0-2) en MSC (0-3). Omdat MSC in het eerste duel maar moeizaam won van Willemsoord (4-3) én verloor van buurman Alcides (2-3) had de favoriet een inhaalrace nodig om zeker te zijn van plaatsing. Dat gebeurde met een monsterscore tegen Ruinerwold (10-2) en de winst tegen FC Meppel.

In het Vechtdal kwam Bergentheim vrijwel ongeschonden door de eerste ronde. De derdeklasser verspeelde in Hardenberg alleen punten (3-3) tegen Hardenberg'85, dat zich ook schaarde bij de beste vijftig teams. Opvallend was de plaatsing van Mariënberg, dat alleen van Sportlust Vroomshoop won (1-0), maar wel ongeslagen bleef na drie remises.