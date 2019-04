MSC moet na nieuwe nederlaag naar beneden kijken

MSC kwam in het duel tegen Hoogland al snel achter door een treffer van Henk Baum. ,,Hoogland is een ploeg die vanuit de omschakeling heel gevaarlijk is en met een nummer tien en in de voorhoede spelers heeft met voetbalgogme.” Voor rust viel uit een corner de 0-2. ,,In de tweede helft speelden we met wat meer strijd en beleving. We konden Hoogland iets terugdrukken en probeerden er een slotoffensief uit te persen. Al was dat ook redelijk zielloos. Hoogland vond dat allemaal wel prima en kon zo vanuit de leunstoel de wedstrijd uitspelen.”

Pas in de slotfase scoorde Justin Benjamins uit een strafschop. Dat gebeurde in twee keer, wat misschien ook wel wat zei over de huidige situatie van MSC. ,,We gaan onze manier van voetballen de laatste wedstrijden in ieder geval niet aanpassen. Het voordeel is dat we nog tegen een groot aantal concurrenten spelen. Maar dat kan ook een nadeel zijn, als je geen resultaat haalt. We moeten ons vasthouden aan de goede serie voor de winterstop, toen we haast onverslaanbaar leken.”