MSC raakt keeper Benjamins kwijt, Dedemsvaart ziet Kuiper gaan

Benjamins (34) kwam afgelopen zomer naar Meppel, omdat hij bij Hoogeveen zondag na een lange loopbaan geen eerste doelman meer was. Voor MSC-trainer Berry Zandink is Benjamins onomstreden.

Toch gaat de sluitpost terug naar zijn vorige club, naar de zaterdagtak die in de derde klasse speelt. Dat is ook de bestemming voor Danny Kuiper, de aanvaller van Dedemsvaart. Kuiper (28) kiest voor Hoogeveen omdat hij sinds anderhalf jaar in de stad woont.