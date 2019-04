MSC slikt vooral zure nederlagen

Weer valt de tegentreffer in de slotfase. Zes minuten voor het einde werkt Thomas de Jong de bal bij de tweede paal ietwat gelukkig binnen, ziet Zandink. ,,Daardoor staan we nu weer met lege handen.”

,,Tegen Purmersteijn hadden we wellicht recht op een punt, nu hadden we kunnen winnen. Niet dat we zoveel beter waren, maar we kregen wel veel meer kansen. In de eerste helft komen we twee keer alleen voor de keeper. Dan gaat-ie er niet in. Zij waren vooral gevaarlijk vanuit standaardsituaties.”

Ook na rust heeft MSC niet heel veel te duchten van de Noord-Hollanders. Maar ook nu gaat de bal er niet in. ,,Gaandeweg begin je dan te denken dat we tevreden moeten zijn met een punt.” Maar in de slotfase gaat het mis. ,,Er komt een bal voor, die koppen we nog weg. Maar bij de tweede paal staat er vervolgens twee, of drie man vrij. Met een rare curve gaat de bal er dan in. Pijnlijk.”

MSC blijft zodoende zitten in de hoek waar echt keiharde klappen vallen. Hollandia is veilig na twee minimale zeges. Zo snel kan het gaan, beseft Zandink. ,,We werken heel erg hard, maar we belonen onszelf niet. Je kunt immers alleen winnen als je scoort. We moeten nu echt. Het aantal wedstrijden waarin we punten kunnen pakken is niet zo groot meer. De druk gaat toenemen.”

In de laatste drie wedstrijden treft MSC nog concurrenten De Batavan en AWC. Daar liggen kansen voor de Meppelers. ,,We hebben twee weken tijd om de boel weer op te lappen, maar het is alle hens aan dek. De spelers moeten ervan doordrongen zijn dat het nu echt moet gaan gebeuren.”