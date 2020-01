MSC verliest na historische week met grote cijfers van Be Quick 1887

De Meppeler club maakt na dit seizoen de overstap naar de zaterdag en begint in de vijfde klasse, als de zaterdagtak de tweede plaats niet kan verzilveren. Daarmee komt er voor de roemruchte club een einde aan amateurvoetbal op hoog niveau, MSC speelt sinds 2010 in de zondag hoofdklasse.

Vorige week dinsdag zijn Zandink en zijn staf ingelicht door het bestuur. Donderdag kregen de selectie en alle andere leden het nieuws te horen. ,,Dingen waar je niet op zit te wachten, dat lijkt me duidelijk”, vertelt Zandink. ,,Het overviel ons ook enigszins. Je weet wat er gaande is, als het gaat om het samenvoegen van de zaterdag en zondag. Dat is een moeizaam proces.”

De selectie moet nog een half seizoen spelen, wetende dat de resultaten er niet meer toe doen. ,,We moeten onze sportieve plicht vervullen”, weet Zandink. ,,Je hebt jongens die ervoor kiezen naar de zaterdag te gaan. Anderen zullen zich in de kijker willen spelen bij clubs uit de regio. We moeten elkaar daarin steunen, zodat iedereen z’n beste spel kan laten zien. De echte sportieve drang valt wel weg. We moeten proberen plezier uit het spel te halen, dat heb je het meeste als je goed kunt trainen en wedstrijden wint. We gaan voor resultaten en proberen alles eruit te halen wat erin zit. Een lange zit, maar we maken er het beste van.”