MSC verliest van giftiger DEM

Zonder Fidom in de frontlinie, lukte het de Meppelers om de nodige kansen te creëren. Met name in de openingsfase was MSC gevaarlijk, maar nadat DEM op de paal had geschoten, hielp de brigade van Zandink de thuisploeg aan de 1-0. Dat was ook de ruststand. ,,Na rust kregen we drie honderd procent kansen, maar hadden we het geluk ook niet aan onze kant. Daarna koppen we een bal niet naar de zijkant, maar terug het middenin, dat betekende de 2-0. Op dat moment echt tegen de verhouding in. Daarna ga je meer naar voren voetballen en dan weet je dat je tegen een counter aan kan lopen. Of het dan uiteindelijk 2-0 of 3-0 wordt, dat maakt dan ook niet zoveel uit tegen deze tegenstander, die echt een stap verder is dan wij.”