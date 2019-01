MSC werkt niet hard genoeg tegen Fortuna

Fortuna Wormerveer begon als nummer voorlaatst aan het duel, maar was in grote delen van de wedstrijd beter dan MSC. De eerste mogelijkheid was nog wel voor de gasten in de persoon van Remco Hoff. Daarna was het in feite wachten op een Fortuna-treffer. ,,We vergaten een duel aan te gaan, waarna er een counter ontstond die een doelpunt opleverde’’, zag Zandink.