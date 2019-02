MSC wint noordelijke derby met geflatteerde cijfers

Dalfsen wint fletse derby in Lemeler­veld

16:40 Vijf doelpunten en spektakel, de eerste derby tussen Dalfsen en Lemelerveld was een ware kraker (3-2 voor Dalfsen). Hoe anders was deze editie in februari. Het lentezonnetje vergoedde veel, want van het matige spel werd lange tijd niemand warm. Totdat Joren Rietman tien minuten voor tijd de beslissing forceerde namens Dalfsen (0-1).