MSC zakt steeds verder weg

MSC en Emmen maakten er zondagmiddag best wel een onderhoudend potje van. Er waren genoeg mogelijkheden voor vooral de goal van Marc Holterman, die prima reddingen in huis had. Sander de Grote had de grootste kans, maar miste hopeloos van dichtbij.

MSC kon er weliswaar het nodige tegenoverstellen, in de persoon van Jordy Veenstra, maar zijn schoten misten net de precisie. Camiel Fidom leek vlak voor rust alsnog de 1-0 te maken, maar hij had te veel tijd nodig om de bal in het strafschopgebied onder controle te krijgen.

In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders, maar met één verschil. Nu werd er wel gescoord. Tien minuten na rust haalde Resmon Roemahlewang doeltreffend uit. MSC leek van slag want meteen na de aftrap raakte De Grote de lat en werd het dus net geen 0-2.

Hierna bleef MSC het proberen, maar zoals vaker in het duel, was de eindpass allesbehalve goed en zuiver. Toen De Grote – na de enige fout van Holterman – er 0-2 van maakte, was de ontmoeting beslist. De lob van Patrick Eberhard, die zo vrij als een vogel of beter gezegd het hele dierenrijk stond, was mooi en fraai, maar louter voor de statistieken.

Door de nederlaag wisselen Emmen en MSC van positie op de ranglijst. ,,Als MSC zijn we een degradatiekandidaat. Dat moeten we ons beseffen”, vatte trainer Berry Zandink de wedstrijd kort en krachtig samen.