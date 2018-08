MSC zet eerste Steenwijker Toren Cup in de kast

De Meppeler hoofdklasser kan de immens beker ophalen na de tweede zege in drie dagen tijd. Na DESZ op donderdag (3-2) wordt ook gastheer d'Olde Veste verslagen (3-1). Dat is met name de verdienste van de teruggekeerde centrumspits Camiel Fidom, die twee keer scoort. Milan van der Weide en Davy Kuurman (Olde Veste) zijn de andere doelpuntenmakers.

MSC is winnaar van de vierkamp omdat stadgenoot Alcides in de eerste wedstrijd half is gestruikeld tegen d'Olde Veste (0-0). Dat wordt nadrukkelijk rechtgezet tegen DESZ: 5-0, met doelpunten van De Grip (twee), Luyckx, Komduur en Shimeri.

Verschil

De eerste editie van het toernooi is in sportief opzicht een succes. Ook al is er duidelijk verschil tussen de hoofdklassers, die volgende week aan de competitie beginnen, en de uitdagers d'Olde Veste en DESZ, die pas eind september de eerste competitiewedstrijd spelen. Gelukkig voor de organisatie eindigt één van de vier wedstrijden in een remise. Want in een afloop met twee duidelijke winnaar (met een vergelijkbaar doelsaldo) was in het reglement niet voorzien.