MSC ziet na verlies de zorgen alleen maar toenemen

HOOFDKLASSE Spanning in de hoofdklas­se, wie degradeert?

0:41 Drie wedstrijden te gaan in de hoofdklasse en nog altijd kijken acht ploegen met een angstige blik in de ogen naar beneden. Nu hekkensluiter SVZW twee keer heeft gewonnen in een week tijd, is er nog geen enkele beslissing gevallen. Hoe staat iedereen ervoor?