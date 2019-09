MSC ziet Quick'20 in blessuretijd gelijk maken, Alcides lijdt ‘terechte nederlaag’

De oefenmeester kon het punt wel snel relativeren. ,,Het was wel conform het wedstrijdbeeld. In de tweede helft stonden we op een gegeven moment met de rug tegen de muur. Eerder waren zij vooral gevaarlijk uit dode spelmomenten. Een compliment voor mijn ploeg voor de manier waarop ze hebben gestreden. Uiteindelijk hebben we in de tweede helft maar één kans gehad op de 1-3. Noah Schuurman kreeg de kans, maar besloot de bal te stiften. We bleven vervolgens lang op de been, maar konden de wedstrijd niet in het slot gooien.” Volgende week komt VV Hoogeveen op bezoek in Meppel.

Alcides ging in eigen huis met 0-3 ten onder tegen Hollandia. ,,Een terechte nederlaag. We hebben verzaakt, verzuimd”, vond trainer Wilko Niemer. ,,We begonnen goed, kregen een paar kansen op de openingstreffer. Maar daarna werkten we te weinig, zetten we voorin geen druk en stonden we achterin te slapen. Dan staat het 0-1. Na de 0-2 zakte het bij ons als een kaartenhuis in elkaar en speelden we een verloren wedstrijd. We toonden meer frustratie richting elkaar dan dat we naar onszelf keken. We deden niets gezamenlijk, zetten geen druk en waren slordig in balbezit. Zonder bal was het ook niks, het was open huis. We hebben de tweede helft van vorige week naadloos doorgetrokken. We hebben niet de groep om degradatievoetbal te spelen, maar gezien de ranglijst doen we dat nu wel. Er gaat structureel iets mis de laatste weken.”