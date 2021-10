Mulder zit nu een stuk rustiger op de bank bij flink verbeterd CSV’28

Met twee overwinningen is CSV ‘28 uit de startblokken geschoten en volgt het de grote favoriet in 4D, stadgenoot Dieze West, op de voet. De ploeg van trainer Berry Mulder staat er in alle opzichten beter voor dan een jaar geleden.

De voetballuwe coronatijd gaf de vereniging de tijd om te werken aan het probleem waar het al jaren tegenaan loopt. Een probleem waardoor het, in de volksmond, ‘opleidt voor de rest van Zwolle’ met als gevolg dat het nu al voor het negende jaar op rij (onderbroken door één seizoen derde klasse) op het laagste niveau speelt. ,,De samenwerking met de O17 en O19 is nu veel beter. Met de technische commissie hebben we dat op poten gezet. Daar hebben we hard aan gewerkt en die afstand tussen de teams is er niet meer. Het is mooi om te zien dat jongens van O19 meedraaien en het niveau aankunnen. Wij willen dat die jongens bij CSV blijven. Dan kunnen we een keer wegkomen uit die vierde klasse”, vertelt trainer Berry Mulder, die vorig jaar begon bij CSV’28 maar toen werd geconfronteerd met een uitgedunde selectie, die uit nood werd aangevuld door oude bekenden met een CSV-verleden.

,,Dit jaar hebben we wel kunnen selecteren op kwaliteit. Er zijn een paar jongens van WVF bijgekomen plus nog wat talenten uit de O19. Al met al zijn we er zeker op vooruit gegaan en dat zie je terug in de resultaten.”

Na de overtuigende start in Kampen (1-5 winst) versloeg CSV’28 in het tweede optreden een tegenstander die hoger mag worden aangeslagen. Door goals van Jay Frederiks, Jon Lieben en Robin Huisman won CSV’28 met 3-1 van ’t Harde. Mulder ziet dat zijn ploeg weerbaarder is geworden. Een tegengoal brengt de oranjehemden niet meer van slag. ,,Ik zit nu ook een stuk rustiger op de bank, moet ik zeggen.”

Wijthmen verliest

Zo’n wedstrijd als een jaar geleden tegen Wijthmen, toen de ploeg met 3-4 verloor na een 3-1 voorsprong, zal dit CSV’28 niet meer zo snel overkomen. Het begin van vv Wijthmen is juist een stuk minder veelbelovend dan vorig seizoen. Met drie uit negen had de dorpsclub de beste start in jaren, maar dat was toen. Dit seizoen valt het dubbeltje nog niet goed, ook niet in de thuiswedstrijd tegen Zalk (2-4 verlies). Zalk is met CSV’28 en Dieze West als enige nog zonder puntverlies in 4D.

Zevenklapper Dieze West

Vorig jaar was het duel tussen Dieze West en ’s-Heerenbroek nog een spannende affaire die in 1-1 eindigde, maar een jaar later is de spanning al na een kwartier verdwenen. Het staat dan al 3-0 voor de ploeg van Tom IJzerman, die pas na de 6-0 gas terug neemt. Er is dan ruim een half uur gespeeld. In de tweede helft wordt het 7-0 voordat ’s-Heerenbroek iets terug doet. Dat heet een pijnlijke middag voor de coronakampioen van 2020.

Eersteklasser SVI won met 2-3 van DOS Kampen en dat was een mooie opsteker voor de ploeg die de seizoensouverture teleurstellend had verloren. Be Quick’28 pakte in de slotfase een puntje op bezoek bij Sparta Enschede (1-1) en ZAC verloor ook haar tweede wedstrijd. Hulzense Boys was op het sportpark Jo van Marle met 1-3 te sterk.

Uitslagen Zwolle

1D: DOS Kampen-SVI 2-3.

2H: WVF-Be Quick Zutphen 5-0, Sparta Enschede-Be Quick’28 1-1, ZAC-Hulzense Boys 1-3.

3C: Olympia’28-Zwolsche Boys 1-1 gestaakt na ernstige blessure bij speler Zwolsche Boys. ESC-HTC 2-0.

4D: CSV’28-’t Harde 3-1, Wijthmen-Zalk 2-4, Dieze West-’s-Heerenbroek 7-1, VSW-Kampen 2-1.

Zondag, 4G: SV Zwolle-DAVO 3-0, FC Ulu Spor-Broekland 0-8.