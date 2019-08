Na 9-0 en 10-1 moeten MSC en Zandink even bijkomen

Vooral de tweede nederlaag – vrijdagavond laat in Hoogeveen – hakt er enorm in. Tot tien minuten voor rust is er niets aan de hand, maar na de 2-1 van Saber Hendriks stort MSC als een kaartenhuis in elkaar. ,,Persoonlijke fouten, slap in de duels. Nu is het de vraag hoe we om moeten gaan met grote nederlagen. Nou, voorlopig niet goed. Dit hebben we niet aan zien komen.’’