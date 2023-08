Na bekerexit bij Hercules broedt Berkum op benutten van kansen: ‘We creëren wel genoeg’

doelpuntenmachine Honger naar goals niet te stillen bij laatbloei­er Kelvin Zonnenberg van Orderbos: ‘Niemand kan zeggen dat de promotie onverdiend was’

Hij mag inmiddels gerust een fenomeen genoemd worden. Op 31-jarige leeftijd is de honger naar doelpunten bij Kelvin Zonnenberg allerminst gestild. Met drie doelpunten in de met 5-1 gewonnen finale van de play-offs tegen Saasveldia had de meest scorende voetballer op de Apeldoornse velden een belangrijk aandeel in de promotie van SV Orderbos naar de derde klasse.