Na de successen is het zwoegen voor Oeken in de derde klasse

Van de beste prestatie uit de clubhistorie naar een zaterdagderdeklasser in woelig water. Dat is het verhaal van Oeken in een notendop. Morgen wacht de cruciale degradatiekraker in 3A tegen hekkensluiter Redichem. Volgens aanvoerder Roel van Agtmaal wordt het aan- of afhaken.

September 2019. Aan de vooravond van het seizoen is trainer Stefan Jansen goedgemutst. En daar heeft hij alle reden toe. Na de historische promotie naar de derde klasse in 2018 verrast Oeken vriend en vijand door in het debuutjaar als achtste te eindigen. Dat smaakt naar meer en Jansen mikt op een klassering in de top 5. ,,En met de komst van een aantal spelers hebben we er kwaliteit bijgekregen", zo laat hij in deze krant optekenen.

Maar een half jaar later hangt de vlag er compleet anders bij. De zebra’s vinden zich na de 2-1 nederlaag tegen Dieren van afgelopen zaterdag terug op de voorlaatste plaats. Wat is er aan de hand? ,,Ons grootste probleem is het gebrek aan scorend vermogen”, concludeert Roel van Agtmaal.

Quote Het zit niet echt mee. We kampen al het hele seizoen met blessures en afwezigen Roel van Agtmaal, aanvoerder Oeken

De captain kan het weten. Vorig seizoen was de 33-jarige aanvaller goed voor tien goals. Dit jaar stokt de teller bij één schamel doelpunt. Maar volgens Van Agtmaal zijn er meer problemen. ,,Het zit niet echt mee. We kampen al het hele seizoen met blessures en afwezigen. Zo maakt topschutter Marco Heersema een reis door Zuid-Amerika. Ikzelf heb een hoop wedstrijden gemist door een hamstringblessure. En wij zijn niet de enigen.”

Daarnaast kan het zelfvertrouwen van Oeken ook wel een boost gebruiken. ,,We spelen niet eens zo slecht. Als team staat het goed. Alleen maken we te veel fouten, waardoor we tegengoals krijgen. Dat gebeurde afgelopen zaterdag ook. Momenteel hebben we niet het vermogen dit om te draaien. Ook een doelpunt voor mezelf zou lekker zijn. Als je een tijdje droog staat, slaat de twijfel toe.”

Degradatieduel

Morgen komt hekkensluiter Redichem naar sportpark De Overkant. Een heus degradatieduel dus. Van Agtmaal kent de belangen van deze wedstrijd. ,,De onderlinge verschillen onderin zijn niet zo groot. Met twee keer winnen sta je zo weer in de middenmoot. Maar bij verlies moeten we daadwerkelijk vechten tegen degradatie.”

Toch wanhoopt de routinier niet. ,,Tijdens de uitwedstrijd kregen we vijftien kansen, waarvan we er één benutten. Zij komen twee keer voor het doel en scoren twee keer. Maar we waren die wedstrijd veel sterker. Bovendien is het niet zo dat we slecht voetballen. Het moet alleen een keer onze kant opvallen.”