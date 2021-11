Na de up komt nu de down, maar IJVV blijft onverminderd ambitieus

,,We willen heel graag naar de eerste klasse. Als je dat uitspreekt, dan moet je er ook alles voor doen. Alleen in ieder seizoen heb je ups en downs”, windt trainer Emiel Diender er geen doekjes om. De eerste zes wedstrijden zorgden voor een pikstart met veertien punten – dat was de ‘up’. Drie duels later staat IJVV nog op hetzelfde aantal – oftewel de ‘down’. Vleugelflitser Arjan Wiegers viel tegen de gedoodverfde titelkandidaat Quick’20 (knappe 1-1) voor de rest van het seizoen weg, waardoor Jorian Wellenberg nu op zijn positie staat. Niet dat de nederlagen daaraan opgehangen moeten worden, want IJVV is achterin namelijk ook vrij kwetsbaar.