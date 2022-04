Na de zege tegen Steenwijker Boys draait het voor Steenwijk om de periode: ‘We hadden d'r allang een moeten hebben’

Adriaan Kruisheer laat de biertjes even staan en krikt het moraal bij DVS'33 weer wat op

Adriaan Kruisheer liet de alcohol deze dagen maar even staan, want twee wedstrijden binnen drie dagen eisten hun tol. De middenvelder van DVS'33 krikte het moraal bij zijn ploeg maandag weer wat op door SteDoCo met 1-3 te verslaan. En dat was nodig na de 3-2 nederlaag tegen VVSB op zaterdag.

18 april