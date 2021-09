Na drie duels zonder nederlaag krijgt Alcides een fikse draai om de oren

Na een goede start van de competitie, met vijf punten uit drie wedstrijden, is Alcides de ongeslagen status kwijtgeraakt. In eigen huis was HBS te sterk met 0-3. Een meer dan terechte nederlaag tegen de chique club uit de Hofstad. Vooral in de beginfase van het duel was Alcides niet bij machte om het eigen spel te spelen. Trainer Wilko Niemer zag het met lede ogen aan. ,,We begonnen niet goed. Normaal proberen we het spel zelf te maken, maar we waren onzorgvuldig als we de bal hadden. We leverden bijna alles in en dan kom je onder druk te staan. Daarnaast viel Joy Okenge al snel uit. Dan moet je wisselen en schuiven, wat ons spel niet ten goede kwam.’’