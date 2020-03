Na Heerink vertrekt nog trio dragende spelers bij Wijhe’92

Het kwartet dragende spelers keert de dorpsclub om uiteenlopende redenen de rug toe en laat een groot gat achter. ,,Het is nooit leuk als er zoveel spelers stoppen bij een club. Maar ik hoop dat er wat jeugd is, die de handschoen nu oppakt”, zegt Dokman over zijn afscheid en dat van de andere drie.

Quote Ik heb straks geen tijd meer om elke dinsdag en donderdag te trainen en op zondag een wedstrijd te spelen Nick Dokman, Aanvoerder Wijhe

De 30-jarige routinier twijfelde direct na het kampioenschap van 2019 al over stoppen of doorgaan en heeft nu een extra reden. Dokman: ,,Met een vriend en vriendin ga ik in het voormalig politiebureau van Zwolle een horecagelegenheid en hostel beginnen. Ik heb straks geen tijd meer om elke dinsdag en donderdag te trainen en op zondag een wedstrijd te spelen.”

Wereldreis

Roos en Heerink kiezen ervoor in hun woonplaats Zwolle op zaterdag te gaan voetballen. Heerink bij WVF, de nieuwe club van Roos is nog niet bekend. Hij is nog in gesprek met een aantal clubs. Hollegien gaat het komende jaar op wereldreis.

Quote Ik ben niet iemand die het bijltje erbij neergooit. Maar de clubtopsco­rer aller tijden vervang je niet zomaar René Remie, Trainer Wijhe