Na Jordy Vakkert vindt ook Piet Panman het aan het einde van het seizoen welletjes bij WSV

vierde klasse Sam Weggemans van CSV’28 is onderhand iets meer fotomodel en iets minder voetballer: ‘Ik zat de hele week op Mallorca’

Doordeweeks loopt hij ergens in Europa op de catwalk of kijkt hij met een intense blik in de camera voor grote modemerken, maar zijn treffers in de Zwolse derby tegen HTC zijn eveneens ‘plaatjes’. Met twee goals en een assist beleeft CSV’28-middenvelder Sam Weggemans een heerlijke middag, nota bene tegen zijn oude ploeg (5-0).

16:37