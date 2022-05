Na Málaga is de zegereeks van WVF begonnen, nu lonkt zowaar een prijs in de derde periode

overzicht Apeldoorn/Veluwe Klarenbeek haalt uit in restant gestaakte wedstrijd en Hierden en EFC’58 spelen gelijk op dinsdag

Inhaalvoetbal op dinsdag- en donderdagavond. Op donderdag haalden de voetballers van Klarenbeek flink uit tegen Ijsselstreek in het restant van de op 27 maart gestaakte wedstrijd. Op dinsdag was er een remise voor Hierden bij DOS’37 in Vriezenveen en een nederlaag voor Eerbeekse Boys in de derby tegen Dieren.

28 april