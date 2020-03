Na negentien jaar en ruim tweehonderd goals is Knol klaar

Knol werd als mannetje van 16 jaar bij Dedemsvaart weggeplukt door FC Emmen. ,, Ik heb daar twee jaar in de A-jeugd gespeeld, als laatste man of linkshalf. In het eerste heb ik niet gespeeld, af en toe trainde ik wel mee met het tweede team."

Hoofdklassers in Hoogeveen

Na het afscheid van de profclub keerde Knol niet terug op De Boekweit. Hij verkaste naar Hoogeveen, om voor de hoofdklassers van de stad uit te komen. ,,Bij beide clubs heb ik drieënhalf jaar gespeeld. Warme clubs, maar wel heel verschillend. Halverwege het vierde seizoen bij HZVV belde Danny van der Sleen of ik bij Hoogeveen wilde spelen. Dat heb ik gedaan. Ook omdat er een mooi team stond, met twee vrienden en jongens waarmee ik had gespeeld bij Emmen. Hoogeveen vind ik echt een volksclub, net als Dedemsvaart.”

Quote Bij Dedems­vaart werd ik spits en dat vond ik hartstikke mooi. Daarvoor had ik als back en halfspeler niet zoveel gescoord Reamon Knol

Na zeven jaar in de top van het amateurvoetbal kwam Knol terug naar huis, waar Dedemsvaart was weggezakt naar de vijfde klasse. Dat was van korte duur, in het eerste jaar na Knols rentree (2008/2009) werd de club kampioen. ,,Bij Dedemsvaart werd ik spits en dat vond ik hartstikke mooi. Daarvoor had ik als back en halfspeler niet zoveel gescoord. Ik sta nu helaas weer laatste man. Je doet dat voor het team.''

Persoonlijk record

In competitieverband staan 165 doelpunten genoteerd. Het persoonlijke record is gevestigd in het seizoen 2015/2016, met 28 goals in de vierde klasse. ,,Maar eigenlijk is dat helemaal niet zoveel voor een spits, in al die jaren'', nuanceert hij. ,,Dit seizoen heb ik helemaal nog niet gescoord. Ja, een keer. Maar die werd afgekeurd.”

Quote Onze trainer staat niet als een dwaas langs de lijn te blèren. Van trainers die dat wel doen, moet ik niks hebben Reamon Knol

Knol vindt trainers niet zo belangrijk. ,,Ik heb niks met trainers en niks tegen trainers. We hebben de laatste jaren Arnoud Rouwenhorst, een fijne trainer, die betrokken is bij de hele vereniging. Hij is netjes, staat niet als een dwaas langs de lijn te blèren. Van trainers die dat wel doen, moet ik niks hebben."

Een geboren coach schuilt er niet in Knol. ,,Als ik stop, dan is het ook klaar. Ik ben al blij als ik zondag na de wedstrijd de trap op kan komen. En we krijgen binnenkort een derde kind, dus het gezin zal meer aandacht krijgen.”

Kampioenswedstrijd

De hoogtepunten zijn vooral gevierd met Dedemsvaart. Vier promoties, waarvan drie met een titel. Knol noemt de kampioenswedstrijd tegen Borne van 2012 in de vierde klasse memorabel. ,,Ik speelde heel goed en maakte een schitterende goal.”