Na tien jaar stapt Jan Michels het veld weer op, nu als assistent-trainer van CSV Apeldoorn

Michels brengt als oud-speler van FC Zwolle, Go Ahead Eagles, Motherwell, FC Den Bosch, Sparta en AGOVV veel ervaring met zich mee. Na zijn profloopbaan speelde Michels een jaar bij Excelsior’31, waar hij ook jeugdteams trainde, in combinatie met een voetbalschool. Tien jaar geleden nam hij afscheid van de voetballerij en richtte Michels zich op zijn eigen klussenbedrijf.

Juist omdat Michels al een tijd uit de voetbalwereld weg was, aarzelde hij na het verzoek van Kromkamp om weer in te stappen. ,,Ik moest goed nadenken hoe ik mijn drukke weken zou kunnen combineren met CSV Apeldoorn. Ik heb besloten om het een jaar te proberen omdat het ook weer kriebelt om het veld op te gaan.”

Kromkamp (39) en Michels (49) delen een verleden bij Go Ahead Eagles, maar kennen elkaar vanwege het leeftijdsverschil nauwelijks. Toch denkt Michels dat ze complementair zijn. ,,Jan Kromkamp is wat rustiger en ik ben wat meer aanwezig. Ik denk dat dat een goede mix is. Jan geeft mij ook veel vrijheid en we gaan het echt samen oppakken.’’