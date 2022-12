Na winst in kelderduel mag TKA weer voorzichtig omhoog kijken

Vierde klasseHet had niet veel langer moeten duren in het Orderbos. Scheidsrechter Jansen floot het kelderduel tussen TKA en Vaassen tegen de klok van half vijf precies op het juiste moment af. Wanneer hij meer tijd had bijgeteld had de invallende schemering verder voetballen onmogelijk gemaakt. Nu kwam er in elk geval voor de Orderbosclub na de 2-0 zege op de nog altijd puntloze Vaassenaren weer volop licht in de duisternis.