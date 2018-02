Na zeperd neemt asv Dronten revanche op zichzelf

Na een afwachtend begin met een naar kansen zoekend asv Dronten was DZC’68 aanvankelijk de meest slagvaardige ploeg. Na slap ingrijpen van de Dronter defensie scoorde Max Riekel de openingstreffer. De achterstand werd vlot weer rechtgetrokken toen de bal via Jeroen van der Meer onder de lat caramboleerde. De wedstrijd was daarna qua spelbeeld in balans. Tegen het rustsignaal had Van der Meer z’n tweede treffer op de schoen, maar na twee gevaarlijke schoten bleef de 1-1 op het scorebord.