Na zwaar blessureleed kan Aran weer genieten bij Flevo Boys: ‘Dacht dat ik nooit meer zou voetballen’

Overzicht Apeldoorn/Veluwe VVOG houdt punt over tegen Ajax, Hatto Heim door overwin­ning medekoplo­per en CSV pakt eindelijk weer eens een driepunter

Dit paasweekend is er een vol programma in het amateurvoetbal. Sommige ploegen spelen echter op een voor hun andere speeldag, andere teams komen zelfs twee keer in actie. Met ingang van deze week publiceren we daarom het overzicht voor Apeldoorn en de Veluwe per wedstrijddag. Kijk hieronder voor een overzicht van alle op zaterdag gespeelde wedstrijden in de regio Apeldoorn/Veluwe: verslagen, uitslagen en alle doelpuntenmakers.

17 april