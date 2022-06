Nacompetitie eindigt voor Genemuiden met doffe dreun, ook Be Quick'28, Oldemarkt en Steenwijkerwold uitgeschakeld

Voor plaats in derde divisie

Over twee wedstrijden gezien creëert SC Genemuiden meer kansen dan SC Feyenoord. Maar de Rotterdamse ploeg is op Varkenoord, het schitterende complex van Feyenoord, veel scherper in de afwerking en daarmee wordt Genemuiden op vakantie gestuurd (3-1). Sportclub speelt in 3 van de 4 helften heel behoorlijk, maar de zwakke eerste helft onder de rook van De Kuip geeft de doorslag. Jeffrey Duijnstee benut de eerste de beste kans namens Feyenoord, vlak voor rust kan Junior Obiku - inderdaad, de zoon van Mike - vrijstaand inkoppen.

Genemuiden komt na rust terug in de wedstrijd. Lars Miedema tikt in na een knappe voorzet van Rens van Benthem en dan lijkt ineens alles weer mogelijk. Maar drie minuten later incasseert Jens Jurn Streutker een vrije trap, net buiten het strafschopgebied, zeer discutabel volgens de aanvoerder die naar eigen zeggen de bal speelt. De muur voor de neus van doelman Hidde Streutker is van bedenkelijke kwaliteit en daarom kan Duijnstee de beslissende tik uitdelen.

Trainer René van der Weij is bij de analyse kort, maar duidelijk. ,,We hebben moeite om topwedstrijden te winnen. En dan nog, als je meer kansen krijgt dan de tegenstander moet je er ook meer inschieten.’’

SC Feyenoord - SC Genemuiden 3-1 (2-0). 13. Jeffrey Duijnstee 1-0, 42. Junior Obiku 2-0, 68. Lars Miedema 2-1, 72. Duijnstee 3-1. Eerste duel: 0-1, SC Genemuiden uitgeschakeld.