Nacompetitie: Geen Lelystadse finale, Rouveen dankt Hooikammer, twee keer Fidom bij FC Meppel, HTC en VHK botsen op elkaar

ZATERDAG

Voor een plaats in de eerste klasse Oost

Het is Batavia’90 gelukt om de finale van de nacompetitie te halen. Dat daarvoor een echte vechtwedstrijd moest worden afgedwongen tegen Veensche Boys zag ook de Lelystadse trainer Michel van Oostrum: ,,Vooral in de eerste helft was het lastig en moesten we echt knokken. Daarin gingen we misschien wel iets teveel mee in het spel van Veensche Boys, maar we veroverden ook veel op het middenveld.”

Juist uit zo’n overname scoorde Samir Merraki de enige goal voor de thuisploeg, op prachtige wijze. ,,Dat is grote klasse, zo’n schot in de kruising van twintig meter. Op een goed moment voor ons, want zij kregen de beste kansen. Maar in de tweede helft hadden wij nog wel uit kunnen lopen naar 4-0, dus het is een terechte zege.”

In de finale speelt Batavia tegen Hulzense Boys, dat overtuigend won van Unicum (4-1). ,,We gaan richting die wedstrijd niet ineens iets anders doen”, voegt Van Oostrum desgevraagd nog toe. ,,We hebben tien van de laatste elf wedstrijden gewonnen.” En promotie? ,,Daar denk ik nog niet aan, we moeten gewoon winnen.”

Batavia'90 - Veensche Boys 1-0 (1-0). 40. Samir Merraki 1-0. Volgende wedstrijd: Batavia'90 - Hulzense Boys (za).