Nacompetitie lijkt, met de eindstreep in zicht, het hoogst haalbare voor SDC Putten

De voetballers van SDC Putten wierpen zich de voorbije weken op als een stel evenwichtskunstenaars. Acrobatisch balancerend op de dunne kabel van de hoofdklasse. Toch lijkt de laatste overtocht, met de finish in zicht, uit te monden in een val in het diepe. Ziet ook de afscheidnemende Rafael Boer. ,,Onze wisselvalligheid is inherent aan het feit dat we een jeugdige ploeg hebben. Mede daardoor zitten we nu in deze situatie. In de hoofdklasse gelden er andere wetten. Waar de mannen zich van de jongens onderscheiden, moeten wij die omslag nog zien te maken.’’