Nacompetitie: SC Genemuiden promoveert naar derde divisie, CSV’28 loopt derde klasse mis en doek valt voor Mariënberg en Lutten

Overzicht ZwolleDe spannende nacompetitieweken kende ook deze zaterdag weer de nodige ontknopingen. Deze pakten voor de ene club positiever uit dan voor de andere. SC Genemuiden mocht juichen, want het behaalde met klinkende cijfers de derde divisie. Feest was er ook in Ens en Steenwijk, want zij promoveerden naar de vierde klasse, laatstgenoemde voor het eerst in de clubhistorie. Mariënberg en Lutten spelen komend jaar eveneens in de vierde klasse, voor hen betekent dat echter juist degradatie. Over deze en meer nacompetitiewedstrijden leest u alles in onders

Zaterdag

Nacompetitie

Voor een plaats in de derde divisie

VV Capelle - SC Genemuiden.

Voor een plaats in de vierde divisie

asv Dronten is in de halve finale van de nacompetitie uitgeschakeld. Door een geflatteerde 5-1 nederlaag bij eerste klasser LRC Leerdam is promotie naar de vierde divisie van de baan. De Flevolanders begonnen sterk op het bloedhete glaspark in Leerdam. In een scrimmage voor het LRC-doel werd de bal driemaal van de lijn gehaald.

Een te korte terugspeelbal werd opgepikt door Fabian van Horssen die de 1-0 scoorde. Binnen vijf minuten viel de 2-0 (kopbal Sil van Putten) uit een corner. Op slag van rust werd het ook nog 3-0 door Jamal Ouassif. Na rust ging asv Dronten energiek op jacht naar de aansluiting. Martijn Timmer (kopbal) zette het spel op de wagen met de 3-1. Daarna wilde, ondanks enkele halve kansen, de aansluitingstreffer niet vallen. De 4-1 van Bart Barendrecht gooide de pot in het slot. Een rode kaart voor Laurens Brouwer (vasthouden doorgebroken speler), een gemiste penalty (Rick van Loo) en de 5-1 van opnieuw Barendrecht voltooiden het nacompetitieduel. asv Dronten ligt eruit, LRC Leerdam speelt de finale tegen Spijkenisse.

LRC Leerdam - asv Dronten 5-1 (3-0). 24. Fabian van Horssen 1-0, 29. Sil van Putten 2-0, 45. Jamal Ouassif 3-0, 54. Martijn Timmer 3-1, 71. Bart Barendrecht 4-1, 82. Barendrecht 5-1. Rode kaart: 77. Laurens Brouwer (asv Dronten)

Bijzonderheid: 78. Rick van Loo (LRC Leerdam) mist strafschop.

Oost

Voor een plaats in de eerste klasse: VV Hierden - Unicum (15.00 uur), DOS’37 - DOS Kampen (15.00).

Voor een plaats in de tweede klasse: Dieze West - Tubantia (15.00).

Voor een plaats in de derde klasse

Kolping-Dynamo - Reaal Dronten (14.00),

Voor Mariënberg is het doek gevallen. Harskamp bleek met 3-0 te sterk voor de ploeg van Arjan Visscher. ,,'t Is geen ramp, maar wel hartstikke kloot'n”, reageert de oefenmeester na afloop. ,,Zij voetbalden makkelijker, maar wij kregen bij een 2-0 stand wel een paar goede kansen. Maar benutten we niet, dat is altijd een probleem van ons, ongelofelijk. Na de rode kaart maakten zij de 3-0, toen was het klaar. Momenten maakten vandaag het verschil.”

Harskamp - Mariënberg 3-0 (2-0). 2. Frank Hol 2-0, 45+1. Hol 2-0, 86. Hol 3-0. Rode kaart: 80. Lars van der Veen (Mariënberg, 2x geel).

Bijzonderheid: Mariënberg degradeert naar de vierde klasse.

Vorige week werd Bruchterveld nog verslagen. Maar na dertien seizoenen in de derde klasse, is SC Lutten volgend seizoen te bewonderen in de vierde klasse. Juliana’32 bleek te sterk in het onderlinge nacompetitieduel. Verdiend, zag trainer Sander van de Lustgraaf. ,,Het was niet goed genoeg. We konden er te weinig tegenoverstellen." Zelfs een invalbeurt van keeper Edwin Santing als veldspeler kon de degradatie niet voorkomen.

Juliana’32 - SC Lutten 4-1 (3-1). 7. 1-0 (eigen doelpunt), 18. Rutger van de Graaf 1-1, 37. 2-1, 40. 3-1, 75. 4-1. Rode kaart: 95. Tim van Os (Lutten, 2x geel).

Bijzonderheid: Lutten degradeert naar de vierde klasse.

CSV’28 - SV Juliana’31 (15.00), Sportclub Teuge - MSC (15.00).

Noord

Voor een plaats in de tweede klasse

In Heerenveen heeft Heerenveense Boys met maar liefst 4-0 gewonnen van SVM. Op Sportpark de Akkers was het lang spannend. Tot diep in de tweede helft stond de thuisploeg maar met 1-0 voor. De winnaar van vandaag neemt het op in de finale op zaterdag 17 juni. Marknesse is uitgeschakeld en speelt niet meer mee om promotie naar de tweede klasse. Marknesse-coach Jan Venema spreekt geen schande van deze prestatie. ,,We zijn vooral trots op wat we hebben bereikt. De tweede klasse was waarschijnlijk ook niet haalbaar geweest.”

Heerenveense Boys - SVM 4-0 (1-0). 17. Lars Koelma 1-0, 73. Dennis Otter 2-0, 75. Ruben van der Laan 3-0, 80. Lars Koelma 4-0.

Voor een plaats in de derde klasse

VV Heeg - Nagele.

Voor een plaats in de vierde klasse, finales (op neutraal terrein)

Ens speelt komend seizoen in de vierde klasse. De polderbewoners waren in de finale van de nacompetitie na strafschoppen te sterk voor De Lauwers: 5-4. Na 120 minuten spelen stond het 0-0.

Ens had in de reguliere speeltijd en de verlenging het betere van het spel, maar scoren bleek een brug te ver. En dat terwijl in de competitie liefst 84 keer het net werd gevonden. Onder anderen Rick Bosscha en Jurre Tromp verzuimden de genadeklap uit te delen aan De Lauwers, dat via een tussenronde in de eindstrijd was beland.

Ens pakte eerder dit seizoen een periodetitel en eindigde achter De Wâlde als tweede in de competitie. Met een rechtstreeks ticket voor de finale tot gevolg. In de penaltyreeks maakten de Ens-spelers geen fout. Bij een 5-4 voorsprong miste De Lauwers, waardoor Ens kon juichen.

Ens - De Lauwers 0-0 nv, Ens wns: 5-4.

Bijzonderheid: Ens promoveert naar de vierde klasse.

Steenwijk is vierdeklasser na een schitterende 5-2 zege in de finale van de nacompetitie tegen Haren. In de Bakkeveense hitte pakten de voetballend ingestelde Steenwijkers vanaf de start het initiatief. Dit leverde uiteindelijk in de 36ste minuut de 1-0 op, via Yannick Wagteveld. Toch toonde het fysiek sterke Haren zich een stugge tegenstander. Marniek Berends maakte vlak voor rust de 1-1. In de tweede helft maakte Jesmer Boxum al vlot 2-1, maar sloeg Berends opnieuw toe. Heel even leek Haren zelfs door te drukken, totdat aanvoerder Wessel Busscher zijn ploeg bij de hand nam. Met twee goals, en tussendoor een treffer van Winchell Keus, zorgde hij voor een afgetekende 5-2 eindstand. En daarmee ook gelijk voor de eerste promotie in de geschiedenis van de Steenwijkse zaterdagtak.

Steenwijk - Haren 5-2 (1-1). 36. Yannick Wagteveld 1-0, 45. Marniek Berends, 52. Jesmer Boxum 2-1, 62. Marniek Berends 2-2, 76. Wessel Busscher 3-2, 81. Winchell Keus 4-2, 88. Wessel Busscher 5-2.

Bijzonderheid: Steenwijk promoveert naar de vierde klasse.

Vrouwen

Voor een plaats in de topklasse: ACV - Be Quick’28 (14.00, Hoogeveen).

Zondag

Voor een plaats in de tweede klasse: Lemelerveld - Beekbergen.

Noord

Voor een plaats in de tweede klasse: SC Erica - VV Wacker.

Voor een plaats in de derde klasse: VV Ruinerwold - BNC, SV THOS - USV.

Voor een plaats in de vierde klasse, finales (op neutraal terrein): FC Kraggenburg - VV Black Boys (Lemmer), VV Havelte - VV Nieuweschoot (Steenwijkerwold).

