Nacompetitie: VHK promoveert ten koste van HTC, ook DKB naar derde klasse, degradatie voor BAS, Nagele imponeert

nacompetitie Promotie voor AGOVV en Heerde, VVOG handhaaft zich in de derde divisie en voor Putten is de hoofdklas­se verleden tijd

Voor de regionale clubs van Apeldoorn en de Veluwe was er vandaag wisselend succes tijdens de finales van de nacompetitie. Feest werd er gevierd bij AGOVV en Heerde vanwege het behalen van promotie en ook bij VVOG dat zich verzekerde van nog een seizoen in de derde divisie was er na afloop een jubelstemming. Bedrukt zal de stemming bij DVS'33 zijn. Die ploeg liep de felbegeerde promotie naar de tweede divisie mis. Ook bij SDC geen vreugdevuren want het avontuur in de hoofdklasse is voor de Puttenaren voorbij. Onderstaand overzicht wordt dit weekend regelmatig aangevuld.

20:46