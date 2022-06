Nacompetitie: VHK promoveert ten koste van HTC, ook DKB naar derde klasse, Nagele imponeert, kater voor Batavia’90, degradatie voor BAS

nacompetitie Emst tegen wil en dank weer de duistere spelonken van de vijfde klasse in

,,Ik had er vandaag juist zo’n zin in. Veel publiek, een lekker zonnetje en een prima veld. Dat we er dan zo af gaan, is ontzettend pijnlijk.” Voor Dennis Evers van Emst was er zondag een pijnlijke zwanenzang. Hij stopt met voetbal bij het eerste elftal en degradeerde naar de vijfde klasse.

12 juni