Nagele blijft koploper na overwinning in Espel

VV Nagele heeft de polderderby in Espel in de slotfase naar zich toegetrokken. De gasten wonnen met 1-3 en blijven daardoor koploper in de vijfde klasse A.

De wedstrijd begon met een kolderiek moment van de arbitrage, die sowieso niet best was. Een ingooi van Nagele kwam via de voet en het hoofd van een Espel-speler voor de voeten van Jeroen van der Vijgh, die vervolgens scoorde. Scheidsrechter De Witte keurde de goal op aanraden van de grensrechter af voor buitenspel. Na een halfuur was het niet Nagele dat op voorsprong kwam, maar Espel. Paul Poels snelde er vandoor op links en schoot in de verre hoek raak.

Lang kon de thuisploeg hier niet van genieten, want Timo van Klaarbergen prikte in de rebound in, na een goede actie Thomas Koene. Nagele belegerde in sommige fases het strafschopgebied van Espel, maar het slaagde er niet in met een voorsprong de rust in te gaan.

Diep in de tweede helft viel de 1-2 toch, zij het volkomen onverwacht. Na de thee was het veel hollen en vliegen en amper kansen. Totdat Sander Koene zijn hoofd tegen de bal plaatste en goed inkopte. In blessuretijd kreeg Nagele nog een penalty, waardoor Jens Riks de eindstand op 1-3 zette.