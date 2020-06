Nagele hoopt weer op de doelpunten van herintreder Ad Withaar

In de afgelopen periode trainde Withaar mee met de selectie van coach Evert Tromp, iets dat zonder fysiek contact fijn inkomen was. Het heeft de spits doen besluiten een rentree te maken. En dat zal de harten van de Nageler voetbalfans harder doen kloppen. Withaar was immers goed voor 79 competitietreffers in de derde en vierde klasse.

Als 15-jarige debuteerde Withaar al in het eerste elftal van Nagele, mét een doelpunt. Later dat seizoen zou hij als invaller ook de winnende goal tegen WWS maken, waardoor de ploeg uit de Noordoostpolder kampioen van de vierde klasse werd. Een niveau hoger scoorde Withaar 56 keer in vier seizoenen, maar eenmaal terug in de vierde klasse ging het in 2013 mis met de eerste knieblessure.