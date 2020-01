Nagele spreekt vertrouwen uit in trainer Tromp

video Futsal Apeldoorn verspeelt ondanks geniale wereldgoal zege tegen koploper ASV Lebo

17:02 Futsal Apeldoorn blijft in eigen huis een goede reeks neerzetten. In de laatste zes thuiswedstrijden werd maar liefst vijftien punten gehaald. Vrijdagavond stonden de Apeldoorners lange tijd op voorsprong, maar anderhalve minuut voor het einde gooide koploper ASV Lebo roet in het eten met een puntertje: 3-3.