Nagele weet weer wat winnen is

Gemakkelijk kwam de driepunter niet tot stand. De harde wind maakte voetballen lastig, waardoor er aan beide kanten veel balverlies werd geleden. Na 24 minuten spelen werd Nagele in het zadel geholpen door Erwin Melchers. De verdediger van Sleat maakte een tackle van achteren en kreeg de rode kaart te zien. Vijf minuten later profiteerde Nagele van de overtalsituatie. Uit een scrimmage was het Remon Kappers die zijn voet tegen de bal kreeg. Niet veel later creëerde Sleat-aanvoerder Maurits Flapper een kans voor zichzelf, maar zijn schot ging op de paal.

In de tweede helft was het met name Nagele dat de bal had, maar grote kansen bleven uit. In de laatste tien minuten zette Sleat meer en meer aan om een doelpunt te forceren en was de ploeg daar met Jurjen Pietersma dichtbij, maar doelman Jos van de Vlekkert redde uitstekend.