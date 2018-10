Nahimana van Be Quick Zutphen in nationaal elftal Burundi

Moussa Nahimana is opgeroepen voor het nationaal elftal van Burundi. De voetballer van de zaterdagtak van Be Quick Zutphen kreeg een invitatie voor het kwalificatieduel voor de Afrika Cup, komende dinsdag in eigen land tegen Mali.

,,Een grote eer”, noemt Nahimana de uitnodiging. ,,Ik ken eigenlijk maar één speler van de nationale selectie.” Hij doelt op Saido Berahino, de spits van Premier Leagueclub Stoke City.

Linkspoot

Nahimana (20) speelde in de jeugd al bij Be Quick Z en keerde na een uitstapje bij onder meer Go Ahead Eagles terug op het oude nest. De rappe linkspoot scoorde dit prille seizoen twee keer en zijn prestaties in Zutphen vielen bij de nationale bond ook op.

Net als zijn optredens bij de Global Football Academy (GFA) uit Deventer. ,,Iedere wedstrijd komen er scouts kijken”, vertelt Nahimana. ,,Ze zagen mij ook en na een duel vertelden ze dat ze nog een opkomende linksback zochten voor het nationale elftal van Burundi.”

Beloond

Twee weken later kreeg de voetbalacademie een brief van de Burundese voetbalbond. Daarin werd Nahimana opgeroepen voor het thuisduel met Mali. Nahimana stelt dat hij er altijd in geloofde dat hij op dit niveau zou mogen spelen: ,,Ik heb me nooit laten zeggen dat ik dit niet kon bereiken. Hiervoor heb ik hard gewerkt en nu word ik er gelukkig voor beloond.”

Nahimana is er vrijdagavond nog niet bij als het Burundi van bondscoach Alain Olivier Niyungeko in Mali om 21.00 uur aftrapt. Maar dinsdag is hij present, als vanaf 15.00 uur de wedstrijd in eigen land is.