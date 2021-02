Nangila van Eyck blijft bij HHC bouwen aan vrouwenvoetbal

Gaan we nog voetballen of niet? Amateurs weten binnenkort waar ze aan toe zijn

3 februari Het heeft even geduurd, maar voetbalbond KNVB heeft nu helder voor ogen wat er moet gebeuren om de amateurs dit seizoen nog het veld op te krijgen voor de reguliere competitie. Op 23 februari wordt duidelijk of die uitgespeeld kan worden of dat er mogelijk alternatieven komen.