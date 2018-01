Nassim el Ablak krijgt kans bij Fortuna Sittard

De 18-jarige voetballer speelt vrijdag zijn laatste wedstrijd in de topklasse bij de zaalvoetballers van Sporting Harderwijk en verhuist maandag naar Limburg. Daar gaat hij trainen bij de A-selectie. De Harderwijker kwam de afgelopen twee jaar uit voor PEC Zwolle en speelde daarvoor zes jaar bij SC Heerenveen. Hij begon met voetballen bij Zwart-Wit’63. Dit seizoen was hij niet actief op het veld maar alleen in de zaal.