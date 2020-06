Nathaniel Will trekt bij SV Lelystad het bekende shirtje uit zijn jeugd weer aan

Will (31) nam achttien jaar geleden afscheid van SVL om over te stappen naar de opleiding van Ajax. Het was het startsein voor een loopbaan met ruim 205 wedstrijden in het betaald voetbal, met een uitstapje naar het Finse RoPS (2016/2017) als uitspatting. Will speelde de meeste wedstrijden voor NEC en De Graafschap. In de laatste 2,5 jaar stond hij onder contract bij Spakenburg, waar hij in het afgebroken seizoen nog 14 wedstrijden speelde.