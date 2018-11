Nederlagen voor Be Quick'28, Berkum en ASC'62

Be Quick’28 trof net als vorige week een kampioenskandidaat in de hoofdklasse en ook nu leverde dat geen punten op. Toch gaf de 1-0 nederlaag tegen DTS’35 uit Ede volgens trainer Geert Tichelaar veel houvast voor de rest van de competitie: ,,Het was een stuk beter dan vorige week (3-0 tegen Saestum). We weten dat DTS’35 goed voetbal speelt, daar hebben we ons tegen gewapend en we hielden zelf kansen via de counter.” DTS had volgens Tichelaar moeite met de Zwolse werklust. ,,Daar moeten we het dan van hebben en dat hebben we uitstekend gedaan. Het had ook 1-1 kunnen worden, die kans is er echt geweest. Maar we doen knap mee, dat het is het belangrijkste.”