‘Neefje’ Kay Velda doet bank van Genemuiden ontploffen

De enige treffer van de voet van Kay Velda ontketende in Nijkerk een explosie van vreugde op de bank van Genemuiden. Niet in de laatste plaats omdat de ploeg van Jan van Raalte op voorsprong kwam in vechtwedstrijd, maar er zat veel meer achter volgens de trainer.

,,Het is harstikke mooi dat je neefje zo’n mooie goal maakt in een moeilijke wedstrijd als deze, maar ook voor de rest van de groep was deze overwinning belangrijk”, zegt een trotse Jan van Raalte.

De omstandigheden waren moeilijk in Nijkerk en beide ploegen deden nauwelijks voor elkaar onder. ,,Het werd een echte vechtwedstrijd, want door de harde wind was het voetballend erg onnauwkeurig. Uit elke corner of vrije trap kon maar zo de beslissing vallen. Gelukkig viel die dan voor ons.”

Via de voordeur

Want inderdaad viel de winnende treffer voor Genemuiden een vrije trap. Velda schoot vanaf de punt van het zestienmeter gebied de bal diagonaal in de winkelhaak, waarna het uitgebreid werd gevierd voor de dug-out.

,,We hebben het voor de winter erg moeilijk gehad met elkaar, de groep kon niet goed aan elkaar wennen. Dat kwam er allemaal uit, dat was er mooi. Er gaan veel jongens weg, en ik ook, en we willen er allemaal via de voordeur vertrekken. Daar gaan we voor werken.”