Negen toptreffers: Wie maakte het Doelpunt van het Jaar?

KNVB-BEKER KNVB-be­ker: weer Rohda tegen Duno

12:11 De kans was klein, maar het gaat toch gebeuren. Rohda Raalte en Duno, die elkaar troffen in de oostelijke bekerfinale, spelen weer tegen elkaar in de eerste ronde van de KNVB-beker. De eersteklasser krijgt zodoende de kans om revanche te nemen voor het verlies in de oostelijke eindstrijd (0-2).