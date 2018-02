Negental VSCO'61 sleept punt uit het vuur

Valleivogels zette VSCO'61 vanaf het begin onder druk, maar de thuisclub kreeg de ruimte achter de defensie en was daardoor gevaarlijker. Uit een voorzet van Bart Schoonhoven scoorde Dominique van de Grift dan ook de 1-0 met het hoofd. De doelpuntenmaker kreeg vlak daarna een elleboog van Nick Engelen, die arbiter Kaya na alle commotie met geel voor beide afdeed. In deze hectische fase kwam Valleivogels langszij door een goal van Jimmy de Greef.

Na rust werd het voor beide de doelen niet zo spannend meer, maar de momenten waarover het meest nagepraat zal worden gebeurden wel in de tweede helft. Allereerst moest keeper Ten Klooster van het veld. De goalie twijfelde toen de snelle Wilbert Thomassen doorbrak en was vervolgens te laat. Net buiten de zestien torpedeerde hij de linksbuiten. Volgens VSCO'61 was hij niet de laatste man, volgens Kaya ontnam Ten Klooster hem een scoringskans.

Ruim tien minuten later ontving Ruben Sleurink zijn tweede gele kaart, terwijl Ruben Buijserd de maker van de overtreding was. "Net op dat moment komt nummer 6 (Buijserd) erbij. Het lijkt alleen zo. Ik zie duidelijk dat het nummer 2 (Sleurink) is", verweerde Kaya zich. VSCO'61 moest door met negen man en ging zeer compact staan, rekte tijd waar het kon en hield Valleivogels van kansen af. De thuisploeg was zelfs nog het dichtst bij de zege, maar het punt voelde wel zo.