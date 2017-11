Net geen periodetitel voor Berkum en derby in Zwolle-Zuid

Berkum ziet eersteperiodetitel aan neus voorbij gaan

Voor Berkum stond zaterdag nogal wat op het spel. De naar de hoofdklasse gepromoveerde club kon namelijk de eerste periodetitel van het seizoen pakken. Maar door een verlies in en tegen Genemuiden ging de titel aan de neus van de Zwollenaren voorbij. De periodetitel ging afgelopen zaterdag naar Excelsior'31. Een gelijkspel tegen de Ajax Amateurs was genoeg (2-2).

HTC laat niks heel van Storica

Zaterdag stond de wedstrijd tussen HTC en Storica op het programma. De Zwolse ploegen stonden tegenover elkaar op Sportpark Het Hoge Laar. Vanaf minuut één tot minuut negentig was het een spektakel. Dat was overigens vooral terug te zien in de score, want de thuisploeg keek na negentig minuten voetbal tegen een 2-10 nederlaag aan. Nee, een leuke middag hebben de mannen van Storica niet gehad.