Net voor het voetbalseizoen gaat VoetbalTV op zwart: app offline

De AP is van mening dat VoetbalTV zich in haar dienstverlening niet aan de privacywetgeving houdt. Daar is het platform het niet mee eens, net als de gebruikers van het platform. ,,De aangesloten verenigingen hebben zich unaniem achter VoetbalTV geschaard en via een shirtpetitie is aan de AP en de politiek gevraagd om een oplossing te vinden. Ook vanuit de Tweede Kamer is de oproep van de verenigingen gehoord en is een motie aangenomen om in overleg te gaan”, zo valt te lezen in een mailing.